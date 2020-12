Firma Data System Group zaprasza do grona swoich Partnerów wszystkie firmy zajmujące się flotami samochodowymi. Chodzi między innymi o salony samochodowe, sklepy car-audio, zakłady wulkanizacji, warsztaty samochodowe, myjnie, itp. Głównym założeniem w dołączaniu do Programu Partnerskiego jest obsługa flot samochodowych przez wyżej wymienione firmy.

Na czym polega wspomniane partnerstwo? Firma, która dołączy do grona Partnerów otrzyma pakiet materiałów reklamowych, a jej zadaniem jest polecanie swoim Klientom usług Data System. Usługi z zakresu monitoringu pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych, a także monitoringu maszyn i wózków widłowych, których Data System jest wieloletnim liderem, są doskonałym narzędziem do zarządzania flotą i pracownikami, a jednocześnie pozwalają na wygenerowanie oszczędności w firmie.

W momencie podpisania umowy między firmą z polecenia oraz Data System, Partner otrzymuje prowizję, za każdy podpisany pojazd. Im więcej pojazdów, tym większa prowizja trafia do Partnera. Jedynym jego zadaniem jest wystawienie faktury na kwotę odpowiadającą liczbie podpisanych pojazdów.

Data System Group, wszystkie firmy chętne do przystąpienia do Programu zachęca do kontaktu pod numerem + 48 61 62 63 064 lub na adres mailowy biuro@datasystem.pl